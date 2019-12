Cagliari, paura in via Contivecchi: fiamme e fumo nella discoteca Jko

Fiamme e fumo all’interno della discoteca Jko in via Contivecchi a Cagliari. Il principio di incendio è scoppiato, probabilmente, a causa di un corto circuito partito da un impianto elettrico. Il fatto è avvenuto stamattina: sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della caserma di viale Marconi: i pompieri, dopo essersi fatti strada tra il tantissimo fumo che aveva invaso il locale, sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. Dopo pochi minuti è arrivato anche il titolare del locale: in azione anche la squadra del Niat (nucleo investigativo antincendio). Spetta a loro, nei prossimi giorni, produrre tutte le carte con le informazioni utili a capire, esattamente, quale sia stata la causa del rogo. Fortunatamente, al momento del rogo, dentro la discoteca non c’era nessuno.

Fonte: Casteddu On Line

