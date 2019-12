Pomeriggio di pioggia, scatta l’allarme: allagamenti e disagi a Oristano

Il pomeriggio di forte pioggia sta creando disagi e problemi a Oristano, dove si registrano diversi allagamenti.

I Vigili del fuoco sono in azione al Foro Boario. La polizia locale sta deviando il traffico dall’incrocio di via Umbria con via Vandalino Casu.

Allagamenti e disagi si sono registrati anche nel quartiere di Torangius. In via Verga e in via Pirandello l’acqua sta allagando le cantine di alcune abitazioni.

Segue.