Liliana Segre cittadina onoraria di Cagliari: il sì oggi all’unanimità in consiglio comunale. “Cagliari ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre”, ha commentato nella propria pagina Facebook Rita Polo, Pd, prima firmataria della mozione, “testimone della violenza nazifascista, prigioniera nel campo di concentramento di Auschwitz a soli 13 anni e sopravvissuta allo sterminio, esempio civile di perdono e pace. La mozione presentata da tutte le consigliere e i consiglieri del centrosinistra nel Consiglio comunale di Cagliari è stata votata all’unanimità da tutto il Consiglio, una testimonianza ed esercizio di democrazia, contro l’odio e l’intolleranza. Importante e bellissimo giorno per il nostro Consiglio comunale e la nostra città”.

Fonte: Casteddu On Line

