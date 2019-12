Giovedì 19 dicembre apre a Samassi, in via Cagliari 120 il quinto Leader Price della Sardegna

Apre a Samassi il quinto punto vendita in Sardegna di Leader Price, il nuovo discount attivo nel segmento dei negozi-convenienza, con un modello di business che ha già riscosso ampio successo in Italia, nel resto d’Europa e già l eader in Francia.

L’inaugurazione è in programma giovedì 19 Dicembre, alle ore 10.00, in Via Cagliari 120 Samassi . I punti vendita Leader Price sono “negozi convenienza” semplici, ordinati e moderni che rispondono alle diverse esigenze dei

consumatori contemporanei europei, e in particolare quelli italiani, con una forte tradizione enogastronomica e grande

vocazione per il cibo di qualità. Caratteristiche principali del nuovo punto vendita di Samassi saranno un assortimento di qualità, abbinato alla massima convenienza e un approccio basato sull’attenzione all’offerta del

fresco, composta per l’80% da prodotti di fornitori locali: oltre 200 referenze tra frutta e verdura e oltre 400 per il reparto frigo.

Non mancherà l’inserimento tra gli scaffali di importanti e selezionate marche nazionali e una curata presenza di pregiati

prodotti italiani e francesi a marchio Leader Price, scelti attraverso rigidi criteri di controllo della qualità e del la filiera produttiva.

Fonte: Casteddu On Line