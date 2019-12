Il Comune corre ai ripari: un tratto di marciapiede in più in via Arborea

Il Comune corre ai ripari: in via Arborea un tratto di marciapiede in più

Dopo le proteste di numerosi residenti del quartiere per i lavori del progetto “Oristano Est”

Solo sette mesi fa – a maggio – era stata riaperta al traffico, completamente rinnovata nell’aspetto, così come pensata col progetto “Oristano Est”. Oggi in via Arborea a Oristano si riapre il cantiere. Gli operai sono al lavoro per realizzare il marciapiede al lato della strada, nei pressi degli stalli per le automobili.

Sollevata la terra dalle grandi aiuole, stanno provvedendo alla disposizione delle piastrelle, lungo tutto il perimetro delle aree verdi. La zona sul lato della strada, infatti, era occupata finora solo da terra e piante. E proprio gli spazi verdi erano stati al centro di polemiche da parte dei residenti, che lamentavano una grandezza eccessiva e, appunto, l’assenza di passerelle calpestabili per gli automobilisti che uscivano dalle proprie auto parcheggiate e una volta aperto lo sportello si trovavano la terra sotto i piedi. Un problema lamentato soprattutto per anziani, disabili e per le mamme con i passeggini.

Fonte: Link Oristano