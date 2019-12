San Sperate, scontro frontale sulla 131: un ferito estratto dalle lamiere

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla statale 131, diramazione per San Sperate, direzione Sassari. Due auto per cause in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco dalla sede centrale di viale Marconi. Al loro arrivo hanno estratto il conducente di una delle vetture dalle lamiere.

Si contano due feriti, secondo le prime informazioni non sembrerebbero in gravi condizioni. Sono stati trasportati all’ospedale con il servizio di emergenza del 118. Per tutta la durata dell’intervento una pattuglia della polizia stradale ha garantito la sicurezza ai Vigili del fuoco al lavoro e gestito la viabilità veicolare sulla strada statale

