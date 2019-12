Cagliari, limitazioni al traffico in Viale Diaz giovedì 19 e venerdì 20 dicembre

Il posizionamento di alcuni sistemi per la moderazione della velocità nel Viale Diaz, renderà necessarie alcune limitazioni al traffico veicolare nello stesso Viale, nel tratto compreso tra la via Catania e la via Messina dalle 8 di giovedì 19 alle 18 di venerdì 20 dicembre 2019.

Nel tratto interessato dai lavori verranno, pertanto, adottate le seguenti prescrizioni: l’istituzione del divieto di transito veicolare nella carreggiata direzione Centro ad esclusione degli autorizzati; la revoca della corsia riservata ai bus e ai taxi e del doppio senso di circolazione nella carreggiata adiacente alla Fiera;

l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata adiacente alla Fiera;

la deviazione del flusso di traffico veicolare dalla carreggiata in direzione Centro nella carreggiata adiacente alla Fiera;

la variazione delle corsie disponibili (da due a una) in corrispondenza dell’intersezione della via Messina, direzione Poetto;

l’istituzione del limite di velocità di 30 Km/h nei tratti precedenti alle intersezioni con le vie Catania e Messina e in tutto il tratto compreso tra le suddette intersezioni.