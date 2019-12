Gigi Riva è presidente onorario del Cagliari: “Un regalo per tutti gli innamorati rossoblù”

Gigi Riva è ufficialmente presidente onorario del Cagliari. L’annuncio è arrivato dal patron rossoblù Tommaso Giulini: “Per me è sia un’emozione sia un imbarazzo, quando abbiamo vinto lo scudetto non ero nemmeno nato. Gigi penso abbia accettato soprattutto per fare un regalo ai tanti innamorati della squadra”. Articolo in aggiornamento.

Fonte: Casteddu On Line

