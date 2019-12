Cagliari, il maltempo non ferma il Miracolo di Natale: “Ma niente doni sulla scalinata di Bonaria”

La pioggia in arrivo anche su Cagliari “rovina” il Miracolo di Natale. La maxi raccolta di cibo, vestiti e giocattoli per i più poveri organizzata dal presentatore tv Gennaro Longobardi va avanti, sulla scalinata di Bonaria. Ma è proprio la scalinata, per anni “simbolo” della tanta generosità dei sardi, a rimanere vuota: i pacchi, già tantissimi, portati per regalare un Natale meno triste ai tanti poveri dell’Isola, vengono caricati direttamente sopra i camion: “Abbiamo deciso di non riempire i gradini perchè l’obbiettivo principale è salvare la merce, metterla al riparo. È giusto così, ma il nostro ‘miracolo’ va comunque avanti. La gente sta continuando a portare di tutto e potrà farlo sino alle ventuno”.

Fonte: Casteddu On Line

