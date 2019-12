Cagliari, luna park gratis per i bambini disabili e meno fortunati: “Ventidue giostre aperte per tutti”

Una mattina speciale e all’insegna della solidarietà: sabato ventuno dicembre, dalle 10:30 alle dodici e trenta, nel luna park installato a Santa Gilla, i bambini disabili e quelli meno fortunati potranno fare un giro su tutte le giostre senza pagare il biglietto. Dall’autoscontro al “booster” alto quaranta metri, dalla rana pazza al castello incantato. Divertimento garantito, a costo zero. L’iniziativa si chiama “Non solo assistenza” ed è stata presentata dall’assessore comunale di Cagliari alle Attività produttive Alessandro Sorgia. L’ideatrice è Carmen Duville, titolare del maxi parco giochi piazzato a pochi metri dalla Città Mercato: “Abbiamo Ventidue giostre, vogliamo far divertire tutti, anche i bambini meno fortunati. Una giornata al luna park non può avere nessun tipo di barriera, nemmeno mentale o culturale”. Presenti all’iniziativa e pronti a fare da “accompagnatori” anche i ragazzi della polisportiva Olimpia Onlus di Carlo Mascia: “Dobbiamo uscire da certe logiche, il mondo non deve dividersi tra persone normali e speciali, tutti devono essere chiamati col loro nome e cognome”.

Sorgia aggiunge che “con poco si può fare tanto. La giornata al luna park sarà davvero per tutti, vogliamo tenere alta l’attenzione anche sulle problematiche legate alle barriere architettoniche. Stare insieme e giocare dev’essere alla portata di ogni bambino”. Sabato, durante le due ore “free” saranno presenti anche Holiday on ice Park e l’Anffas onlus.

Fonte: Casteddu On Line