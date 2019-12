Finanziamenti per il comparto turistico nei comuni del Sinis

“L’obiettivo del bando”, continua il presidente Murana, “è quello mettere in rete questi luoghi bellissimi attraverso piccoli interventi infrastrutturali, come per esempio aree attrezzate, segnaletica, punti di informazione e accoglienza per i visitatori”.

“Tutta la nostra strategia di sviluppo”, aggiunge Cristiano Deiana, direttore del Gal, “è volta a valorizzare il territorio attraverso il sostegno al comparto turistico ed agroalimentare. Proprio in questi giorni stiamo facendo tappa in tutti i comuni del Gal per presentare i bandi per le imprese che apriremo nei prossimi mesi”.

Mercoledì, 18 dicembre 2019

