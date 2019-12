Anche otto studenti dell’oristanese, diplomati al master di Governance multilivello

All’Università di Cagliari. Ecco chi sono Sono otto gli studenti della provincia di Oristano ad essersi diplomati a Cagliari al master universitario di II livello in Governance multilivello: la gestione integrata delle politiche pubbliche. Alla tavola rotonda conclusiva, tenutasi lo scorso venerdì, e che ha coinvolto anche i sindaci e gli operatori del territorio, hanno partecipato anche loro: l’avvocato Piero Franceschi (Oristano), l’ingegnere Gianfranco Porcu (Oristano); Federica Pilia, mediatrice culturale internazionale (Seneghe); Marco Corrias, laureato in Scienze politiche (Palmas Arborea); Giulia Meloni, laureata in Lingue (Terralba); Marco Steri, laureato in Cinematografia (Terralba); ed infine, Rosalba Demartis, impegnata nei servizi sociali di Cagliari (Paulilatino).

Il master di II livello, diretto da Gianmario Demuro, ordinario di Diritto costituzionale alla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche rappresenta “l’anello di congiunzione che manca tra l’individuazione delle esigenze delle comunità e la valutazione della capacità di risposta da parte degli enti locali”, come ha dichiarato, Pietro Ciarlo, prorettore alla semplificazione e all’innovazione amministrativa che ha partecipato all’evento. Il master ha l’obiettivo di rafforzare le competenze professionali legate al governo del territorio e all’amministrazione dei beni pubblici in coloro che già operano all’interno della pubblica amministrazione, rivestendo ruoli di responsabilità. Il progetto permette dunque la formazione di nuove figure professionali capaci di leggere i contesti sociali, nei quali si innestano i contesti sociali nei quali si innestano i processi di governance multivello, in un’ottica multidisciplinare, economica, giuridica, sociologica e politologica. “Il corso”, ha dichiarato l’avvocato Piero Franceschi, corsista e neo diplomato, “era rivolto a tutti gli studenti interessati in possesso di laurea magistrale. La novità di questo master è che ha coinvolto non solo i dottori in scienze politiche, economiche o giuridiche ma anche chi proveniva da altri indirizzi di laurea, fino ad interessare chi laureatosi nell’ambito umanistico”. “La nostra classe è stata estremamente stimolante e da un punto di vista dell’età, molto eterogenea”, dichiara sempre l’avvocato Franceschi. “Il master si è articolato in un anno e si alternava con lezioni frontali, ogni giovedì mattina e sera, e prevedeva 100 ore di stage in azienda o al Consiglio delle autonomie locali o, ancora, in Camera di commercio”.

La giornata conclusiva del master, si è svolta nella Sala Settecentesca della Biblioteca universitaria, con la presentazione dei project work realizzati dagli allievi del corso. Martedì, 18 dicembre 2019 L'articolo Anche otto studenti dell’oristanese, diplomati al master di Governance multilivello sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano