Energia dai rifiuti: nell’impianto di Arborea si produrrà il metano

“Noi come Legambiente”, ha detto il presidente del Comitato scientifico, Vincenzo Tiana, “faremo informazione, ascolteremo comitati, comuni e cittadini. Li informeremo e li ascolteremo. Per fare questo ci serviremo di esperti del settore”.

“La nuova sezione dell’impianto permetterà di produrre biogas, che sarà convertito in energia”, ha detto il presidente del Consorzio industriale, Daga, “ciò consentirà un risparmio di quasi un milione di euro in approvvigionamento elettrico. Un risparmio che potrà estendersi a Comuni e provati cittadini”.

Un impianto per trasformare la sostanza organica in metano sorgerà nell’impianto di compostaggio di Masangionis, ad Arborea. Si tratta di una sezione di digestione anaerobica. Il progetto è stato presentato questa mattina nei locali dell’impianto dal presidente del Consorzio industriale di Oristano, Massimiliano Daga; dal presidente del comitato scientifico di Legambiente Sardegna, Vincenzo Tiana e da Rosella Manconi di Legambiente.

Fonte: Link Oristano

