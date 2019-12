Spaccio di droga a Quartu, 45enne arrestato dalla guardia di finanza

L’uomo è stato tratto in arresto, posto ai domiciliari, in attesa del processo per direttissima che avverrà questa mattina.

All’esito del controllo le Fiamme Gialle hanno rinvenuto, nella disponibilità dello spacciatore, 32,2 grammi di marijuana (suddivisa in 24 dosi) e 41,2 grammi di hashish (suddiviso in 14 dosi).

Nella serata di ieri, i Finanzieri, durante un servizio di controllo del territorio lungo via S. Antonio, hanno notato alcuni movimenti sospetti: un rapido via vai di soggetti che si avvicinavano ad un ragazzo posto nell’androne di un palazzo, una breve conversazione, un passamano ed un rapido allontanamento. Una tipica situazione di spaccio.

L’attività nasce dal quotidiano controllo del territorio espletato sull’intero territorio della provincia mirato a contrastare le condotte illecite connesse alle sostanze stupefacenti attraverso varie tipologie di manifestazioni: dal traffico alla diffusione ed al consumo di sostanze stupefacenti, passando per l’attività di spaccio: un fenomeno che, come dimostrano le risultanze operative, risulta tuttora diffuso e verso il quale l’impegno finalizzato al contrasto si rinnova ogni giorno con maggiore incisività.

Fonte: Casteddu On Line

