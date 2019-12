Natale a Cagliari, il vescovo incontra gli immigrati

Sabato

21

dicembre

2019

alle

ore

nell’aula

magna

del

Seminario

arcivescovile

di

Cagliari

(via

Mons.

Cogoni

9)

si

svolgerà

l’iniziativa

Natale,

il

Vescovo

incontra

gli

immigrati,

in

cui

l’arcivescovo

mons.

Arrigo

Miglio

incontrerà

gli

immigrati

presenti

nel

territorio

diocesano.

L’incontro,

finalizzato

promuovere

un

momento

di

confronto

conoscenza

reciproca

tra

le

varie

comunità,

organizzato

dalla

Caritas

diocesana

di

Cagliari,

in

collaborazione

con

l’Ufficio

diocesano

Migrantes

in

partenariato

con

il

CSV

Sardegna

Solidale.

Saranno

presenti,

oltre

don

Marco

Lai

(direttore

della

Caritas

diocesana)

Padre

Stefano

Messina

(direttore

dell’Ufficio

diocesano

Migrantes),

capi

religiosi,

referenti

membri

delle

diverse

comunità

di

immigrati,

gli

ospiti

del

SIPROIMI

(Sistema

di

protezione

per

titolari

di

protezione

internazionale

per

minori

stranieri

non

accompagnati)

San

Fulgenzio

delle

altre

accoglienze

della

Caritas

diocesana,

ragazzi

delle

scuole

coinvolti

nei

progetti

promossi

durante

l’anno

dal

Gruppo

di

educazione

alla

mondialità

(GDEM)

della

Caritas

diocesana.

L’iniziativa

vedrà

gli

interventi

di

partecipanti

di

varie

nazionalità,

culture

religioni

nell’ottica

della

costruzione

di

una

civiltà

del

dialogo;

conclusione,

ci

sarà

un

momento

conviviale.

Fonte: Casteddu On Line

