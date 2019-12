Perseguitava due bariste in via Roma a Cagliari: arrestato cittadino senegalese

Quasi ogni giorno e per l’intero arco della giornata il cittadino senegalese sostava davanti al bar, osservando i movimenti delle due commesse con aria intimidatoria, minacciandole e molestandole, cagionando loro un grave e perdurante stato di ansia, impedendo in tal modo di lavorare serenamente.

L’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile ha acclarato la responsabilità del cittadino straniero in ordine ad una grave condotta persecutoria posta in essere ai danni di due dipendenti di un bar del centro cittadino sito in via Roma per oltre un mese a decorrere dall’ottobre scorso.

Nella giornata di ieri, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, gli investigatori della Terza Sezione – Reati Contro la Persona – della Squadra Mobile hanno eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Hamady Ndao, nato in Senegal, 28 anni.

Fonte: Casteddu On Line

