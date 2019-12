Consorzio di Bonifica: concluso anche il riordino fondiario di Mogoro

La scorsa settimana è stato concluso l’aggiornamento e gli elaborati completi delle relative modifiche sono stati consegnati all’Assessorato all’agricoltura della Regione, per l’emanazione del decreto di approvazione del Piano che permetterà agli agricoltori di avere la titolarità degli immobili avuti in assegnazione quasi venti anni fa.

Continua il lavoro del Consorzio di bonifica dell’oristanese per il completamento dei riordini fondiari che stanno arrivando al completamento. Dopo la chiusura e la presentazione del riordino fondiario di Zeddiani, è in fase di chiusura anche il riordino fondiario in agro di Mogoro (III° Distretto di Terralba Zona Mogoro FEOGA). Si tratta quindi della fase conclusiva, cioè quella nella quale si effettua la variazione definitiva delle ditte catastali nei pubblici registri dei lotti di assegnazione.

“Continuerà l’impegno del Consorzio per completare gli altri riordini fondiari”, ha concluso Carrus, “proprio in questi giorni, infatti, alla luce della proroga della Regione al 20 di giugno, gli uffici stanno lavorando al loro completamento”.

Fonte: Link Oristano

