A Rocce Rosse Blues arrivano Edoardo Bennato e Moses

La chiusura della ventottesima edizione di Rocce Rosse Blues Winter Edition sarà affidata, il 23 dicembre nella Chiesa Santa Susanna di Osini , a Gavino Murgia , accompagnato dal Coro di Nuoro , premiato in diverse e prestigiose sedi nazionali e internazionali, con “Canti della Coralità Nuorese”, per un concerto che vuole riscoprire le nostre radici e i canti legati alla tradizione.

Rocce Rosse Blues Winter Edition continua domenica 22 dicembre , sempre al Tonio Dei di Lanusei, con un’artista del calibro di Ricky Bailey , il mitico fondatore dei Delegation , storica band del soul britannico, famosa per successi internazionali, come “Oh Honey”, “Eau De Vie”, “The Promise Of Love”. Sarà accompagnato dalla Frankie & Canthina Band , una delle tribute band più longeve della storia del blues, da 25 anni in tour perpetuo nei club e nelle piazze di tutta Italia.

Fonte: Casteddu On Line

