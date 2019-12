Paura nella notte a Sant’Elia, fiamme nell’ascensore: evacuata una palazzina

Cagliari, incendio della cabina di un ascensore nella notte in una palazzina del quartiere di Sant’Elia.

Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte, nel quartiere di Sant’Elia, in via Schiavazzi, per un incendio che si è sviluppato in una cabina dell’ascensore di una palazzina di dieci piani.

La sala operativa ha ricevuto le segnalazioni intorno alle 3:30, e sul posto è stata inviata la squadra di pronto intervento “4A’ dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino portuale di Cagliari, con un’ APS, e in supporto, altri due automezzi della sede centrale di viale Marconi, un’autobotte e un’autoscala.

Gli operatori, all’arrivo sul posto, in via precauzionale hanno provveduto a far evacuare gli appartamenti. La cabina ascensore è rimasta coinvolta dal rogo a causa di materiali in fiamme, carta, cartone e sacchi di plastica.

Si è poi provveduto alla rimozione della porta condominiale dell’ultimo piano per arieggiare i locali del vano scala e, una volta messa in sicurezza la struttura, tutti gli inquilini sono potuti rientrare nei propri appartamenti.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco.

