Scivola con scooter e finisce su auto

Incidente stradale a Selargius. Un portapizze di 25 anni in sella a uno scooter ha perso il controllo ed è finito contro una Fiat Punto. Il giovane ha riportato diverse fratture, se la caverà in 30 giorni. L'incidente è avvenuto in via Trieste. Il giovane era in sella a una Honda 125. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Il 25enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu dove si trova adesso ricoverato per diverse fratture.