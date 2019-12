Natale: luminarie e addobbi sequestrati

Maxi sequestro di luminarie e addobbi natalizi fuori norma a Sassari. La Guardia di finanza ha controllato numerose rivendite del capoluogo e in sette negozi ha sequestrato oltre 300mila luminarie messe in commercio senza la marcatura CE o alcuna certificazione di sicurezza. Tutto il materiale quindi non in regola con le disposizioni del "Codice del Consumo". I titolari delle rivendite controllate, per la maggior parte di nazionalità cinese, sono stati sanzionati per decine di migliaia di euro e segnalati alla Camera di commercio.