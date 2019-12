“A Magomadas vogliono sversare 80mila tonnellate di fanghi fognari, è una devastazione”. La denuncia arriva dallvez presidente sardo Mauro Pili, autore di un video denuncia girato a pochi metri da alcune ruspe ed escavatori impegnati, a detta di Pili, “interrare i fanghi provenienti del resto dell’Italia”. Meglio, “dal sud Italia. Vogliono trasformare la Sardegna nella tera dei fuochi”. Pili ha anche pubblicato lo stralcio di una delibera regionale del 2017: “La giunta di Pigliaru ha autorizzato una sottospecie di impianto, un vero e proprio accampamento, per trattare ben 80mila tonnellate di fanghi di depurazione che potranno arrivare solo dal continente. Una follia viste le leggi regionali che impediscono di importare in Sardegna qualsiasi tipo di rifiuto”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.