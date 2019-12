Cagliari, svolta a Terramaini: via ai lavori per sostituire il ponticello distrutto dall’incendio

Il “parto”, durato quattro anni, è finito. Nel 2020 i cagliaritani potranno nuovamente passeggiare o fare running sopra il ponticello del parco di Terramaini. Dal 2016 la struttura è un ammasso di legna bruciata, a causa di un vasto incendio scoppiato nell’area green al confine tra Cagliari e Pirri. Adesso, però, il Comune ha individuato la ditta. L’annuncio, in risposta a un’interrogazione della consigliera Francesca Ghirra (Progressisti) arriva dall’assessora comunale con delega al Verde Paola Piroddi: “Abbiamo ricevuto una sola offerta, mancano solo le verifiche di rito prima del l’aggiudicazione definitiva. Lì c’è anche un problema legato all illuminazione”, sottolinea l’assessora. “I lavori partiranno non prima di febbraio e dureranno tre mesi”. Salvo intoppi, ovviamente.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.