Esercito, presentato il calendario 2020

(ANSA) - CAGLIARI, 17 DIC - È il soldato il protagonista della nuova edizione "CalendEsercito 2020" intitolato proprio "Soldati". Il calendario è stato presentato a Cagliari nella sede del Convitto nazionale dal comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Francesco Olla. Erano presenti oltre al Prefetto di Cagliari, Bruno Corda, autorità civili, militari e religiose di tutta la Sardegna. "Essere soldati - ha evidenziato il generale Olla illustrando il contenuto del calendario - vuol dire servire in armi la Patria con lealtà e orgoglio, onorare e rafforzare i valori, le tradizioni e le virtù militari, essere fedeli sempre al proprio giuramento, dimostrare coraggio e altruismo, essere pronti a sacrificare la vita per la difesa del nostro Paese e il bene della collettività". Tra le novità del "CalendEsercito 2020" la sezione "Noi Siamo l'Esercito", un inserto fotografico inserito all'interno che scandirà i mesi del prossimo anno con dodici scatti e altrettanti valori identitari della Forza Armata. La cerimonia di presentazione si è conclusa con un concerto della banda musicale della Brigata "Sassari".(ANSA).

Fonte: Ansa

