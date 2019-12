Salvatore Manca è il nuovo presidente nazionale della Simeu

“L’Ordine dei Medici di Oristano”, dichiara il presidente dell’Ordine provinciale Antonio Sulis, “si congratula con il Dottor Manca per la sua elezione. L’anima della società scientifica è rappresentata dalla formazione, dalla ricerca e dalla promozione di una corretta informazione sul mondo dell’emergenza sanitaria nazionale. Proprio in questi campi l’Ordine ritiene di poter lavorare ora ancor più proficuamente grazie al nuovo prestigioso incarico del Dottor Manca, il quale certamente metterà a disposizione dei colleghi, come di consueto, la propria disponibilità e grande competenza”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.