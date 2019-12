Ciclismo: UAE Emirates ufficializza, Aru al Tour de France

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Fabio Aru parteciperà al Tour de France dell'anno prossimo, assieme ad altri due big come Tadej Pogacar e Fernando Gaviria. Lo ha reso noto in serata la UAE Emirates. Attualmente la squadra degli Emirati sta svolgendo un periodo di preparazione a Benidorm (Spagna). Svelati anche i leader degli altri due grandi giri: al Giro d'Italia saranno Davide Formolo, Alexander Kristoff e Diego Ulissi, mentre alla Vuelta parteciperanno David De La Cruz, Davide Formolo e Jasper Philipsen. "L'idea è di essere riusciti a modulare una stagione bilanciata negli obiettivi, con le risorse che in organico, per poter essere competitivi nella classifica generale delle grandi corse a tappe, così come negli arrivi allo sprint - spiega il team manager, Joxean Matxin -. Per il Giro avremo la novità di Kristoff, che da tempo aveva in mente di tornare nella corsa rosa. Formolo sarà il leader per la generale, mentre Ulissi andrà a caccia delle vittorie di tappe. Al Tour ci presenteremo con Pogacar, che correrà senza pressioni; Aru, invece, curerà la classifica e Gaviria avrà le proprie occasioni in volata. Per finire, Formolo sarà la spalla di De la Cruz in Spagna, mentre il giovane sprinter belga Philipsen sarà al debutto". (ANSA).