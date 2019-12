Cagliari, in arrivo la mostra su Leonardo da Vinci: a Castello le tavole dell’ “Ultima Cena”

A Cagliari in arrivo le tavole delll’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Una mostra sulle copie ottocentesche del capolavoro assoluto dell’arte rinascimentale italiana, del Cenacolo, il grande affresco del santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano, dipinto alla fine del XV secolo dal genio di uno dei più grandi artisti della storia mondiale.

Il Comune di Cagliari ha chiuso per la mostra “Leonardo da Vinci. Le tavole dell’Ultima Cena”, che saranno esposte al Palazzo di Città, in piazza Palazzo a Castello, nell’ambito di un’esposizione “di grande rilevanza per la città di Cagliari”, fanno sapere da palazzo Bacaredda, “in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario della morte”.

La mostra è incentrata sul volume “Collection des Tetes”, realizzato da Andre’ Dutertre nel 1808 che riproduce, per volere di Napoleone, il Cenacolo vinciano in splendide tavole incise. In particolare saranno esposti 14 quadri incorniciati (formato 50 x 70 cm”, contenenti 1 ritratto di Leonardo da Vinci, uno di Gesù e i ritratti dei 12 Apostoli, tutti dotati di didascalie. La data dell’apertura dell’inaugurazione della mostra non è stata ancora comunicata.

