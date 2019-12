Tornano piogge e temporali in Sardegna. Da domani, mercoledì 18 dicembre, econdo le previsioni meteo, è in arrivo una struttura ciclonica dall’Algeria verso il Nord – Est, in direzione canale di Sardegna e nel basso Tirreno.

A partire dalla tarda mattinata e per le successive 12/13 ore, sono previsti, dunque, precipitazioni a prevalente carattere convettivo sui versanti orientale e meridionale dell’Isola. Le precipitazioni saranno localmente molto elevate sul settore orientale, dove saranno possibili isolati forti temporali.

La protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalle 11 alle 23.59 di domani, mercoledì, 18 dicembre.

In particolare, il livello di criticità sarà moderato (arancione) sul bacino di Flumendosa – Flumineddu per rischio idrogeologico; ordinario (gialli) sui bacini Gallura, Campidano e Iglesiente per rischio idrogeologico. Ancora, criticità ordinaria sul bacino di Flumendosa – Flumineddu per rischio idraulico e criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico per temporali sul bacino Flumendosa – Flumineddu.

