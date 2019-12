Festa di Natale per il reparto di Neuroriabilitazione di Oristano

Verrà presentata anche la nuova guida per pazienti, familiari e personale sanitario

Il Natale arriva nell’Unità Operativa di Neuroriabilitazione dell’ospedale San Martino di Oristano. Venerdì 20 dicembre, infatti, l’Associazione Sarda Traumi Cranici organizza la Festa di Natale in collaborazione con il reparto.

Dalle 16 verranno presentate le attività svolte durante il laboratorio di Natale, curato dall’educatrice Marta Cuccuru. A seguire ci sarà la gradita esibizione del Coro San Nicolò d’Arcidano, che si presta gratuitamente con grande sensibilità ad animare l’appuntamento con i propri canti. Speciali ospiti della festa di Natale saranno i pazienti che, a partire dal 2016, sono stati ospitati nel reparto diretto da Andrea Montis e ovviamente i loro familiari che li hanno supportati e accompagnati durante il periodo di degenza ospedaliera e successivamente nel percorso di riabilitazione psico-fisica e sociale che inevitabilmente deve essere affrontato una volta lasciato l’ospedale.

Sarà occasione per la legale rappresentante dell’Associazione, Maria Deiana, e per i volontari dell’Associazione di illustrare ai partecipanti le attività in programma per il 2020 e donare alle famiglie la Guida Gravi Cerebrolesioni Acquisite Sardegna, uno strumento di fondamentale importanza e di cui la Sardegna si dota per la prima volta, seguendo l’esempio di altre regioni italiane.

La Guida ha l’obiettivo di supportare e accompagnare le persone che hanno subito una grave cerebro lesione acquisita (come trauma cranico, ictus, anossia cerebrale), e i propri familiari, nel lungo e complesso percorso di riabilitazione. Nella stesura della Guida sono stati coinvolti i medici e professionisti del team riabilitativo assieme ai pazienti e i loro familiari, in un triplice rapporto di collaborazione e costante comunicazione/informazione che riguarda gli aspetti clinici e riabilitativi, ma che tiene in grande considerazione anche momenti di supporto emotivo-psicologico e di ascolto.

L’incontro si concluderà con un rinfresco e un brindisi di buon augurio, un momento conviviale di condivisione e socializzazione in occasione dell’avvento del Natale, motivo di riflessione sulla basilare importanza della solidarietà, dell’ascolto e del sostegno reciproco.

Martedì, 17 dicembre 2019

