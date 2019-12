Alghero, rubinetti a secco domani: disservizi anche a Fertilia, Maristella e Porto Conte

Giovedì 19 dicembre, Abbanoa ha programmato ad Alghero lavori straordinari di efficientamento in uscita dal potabilizzatore di Monte Agnese. Per consentire le operazioni, ovvero l’installazione di un misuratore elettromagnetico nella tubazione dn 700, dovrà chiudere l’erogazione dell’acqua in tutta la città, Fertilia e Maristella – Porto Conte. L’erogazione. Per far fronte ai disservizi sarà messo a disposizione un servizio di autobotte in piazza della Mercede, viale Europa ang. via Malta, Piazzale dell’Ospedale Marino.

Fonte: Casteddu On Line