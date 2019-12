Al lavoro con un nastro arancione al braccio: via alle proteste in Comune

Dipendenti in rivolta per l’applicazione del contratto decentrato

L’hanno chiamata la protesta degli arancioni. Da questo pomeriggio in Comune a Oristano alcuni lavoratori stanno indossando un nastro arancione al braccio per manifestare il proprio dissenso contro applicazione del contratto decentrato, che prevede l’applicazione di un’indennità per i vigili urbani di 4 euro. Cifra che la maggioranza del resto dei dipendenti ritiene eccessiva e vorrebbe abbassare a 2 euro, soprattutto in un momento come quello attuale di forte ristrettezze. “L’indennità di 4 euro”, spiegano alcuni dipendenti del Comune, “porterebbe via molte risorse a discapito delle progressioni orizzontali, previste per gli altri lavoratori”. Dopo animate trattative, nelle scorse settimane c’è stata la firma dell’accordo da parte di Cisl e Uil. Si sono, invece, dissociati la Cgil e la maggioranza della Rsu, a eccezione dei tre rappresentanti della polizia locale. Il contratto è di fatto valido, ma i dipendenti non ci stanno e, appunto, stanno mettendo in piedi forme di protesta. Hanno aderito finora alla “protesta arancione” dipendenti dell’ufficio paghe, del Ced, dell’ufficio anagrafe e diversi altri colleghi che lavorano al primo piano di Palazzo degli Scolopi. Martedì, 17 dicembre 2019 L'articolo Al lavoro con un nastro arancione al braccio: via alle proteste in Comune sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano