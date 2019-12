Cinque lavoratori in nero, nei guai un ristorante-pizzeria

Violata anche la norma per il pagamento delle retribuzioni con denaro contante che, nel caso specifico, ammontano a 20 mila euro come sanzione minima.

È ancora in corso la quantificazione delle imposte evase sulla retribuzione dei dipendenti, ma le pesanti violazioni hanno determinato, appunto, l’adozione del provvedimento della sospensione immediata dell’attività commerciale e l’applicazione della “maximulta”. La sanzione sarà calcolata per ciascuno lavoratore irregolarmente assunto, che nel caso specifico, vanno da un minimo di 33 mila euro a un massimo di 66 mila euro.

L’attività ispettiva è stata condotta dai militari della sezione operativa volante, che hanno contestato all’amministratore della società le gravi inadempienze. Innanzi tutto ai danni dei dipendenti stessi, perché costretti a lavorare senza alcuna tutela legale in materia di lavoro e senza alcun riconoscimento ai fini pensionistici. E quindi ai danni allo Stato, per la conseguente evasione contributiva.

Sospensione dell’attività commerciale e maximulta per un ristorante pizzeria della provincia di Oristano, che faceva lavorare cinque dipendenti completamente in nero.

Fonte: Link Oristano

