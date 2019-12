Nuovi cantieri e nuovo progetti: Marrubiu scommette sul bosco

È stato pubblicato, inoltre, nell’albo pretorio del comune di Marrubiu l’avviso per prenotare il legnatico, che comprende il taglio, con una contribuzione per il cittadino pari a 250 euro a carrello, per un totale di 30 quintali di legna, meno di 9 euro a quintale, e un costo del trasporto pari a 122 euro.

Per garantire la sicurezza durante i lavori, il sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu ha firmato un ordinanza (la numero 30), che limita la transitabilità della strada, in modo da salire con facilità e avere accesso al legnatico da parte della ditta addetta al taglio.

A Marrubiu è partito un nuovo cantiere di Azione Bosco. Per una cifra pari a 208.000 euro la Cooperativa Sardegna e Natura, guidata dal Presidente Alfredo Piccolo, ha iniziato i lavori per la sistemazione della strada lungo il rio Ceddus, fino a dispensa Ceddus.

“Sono costi moderati”, afferma il sindaco Andrea Santucciu, “che un tempo si sarebbero chiamati politici, per venire incontro alla popolazione, perché il monte è di tutti ed è un grande patrimonio del presente, del passato e soprattutto del futuro marrubiese”.

“Per questi motivi”, prosegue il primo cittadino, “a breve lanceremo un convegno sulle risorse del Monte Arci, previsto per gennaio, in collaborazione con varie autorità e personalità della provincia di Oristano e regionali. Questo progetto di Azione Bosco, che seguiamo dal 2006 come amministrazione comunale, prevede vari interventi ed è sempre stato finanziato con intelligenza dall’assessorato regionale all’Ambiente, non ultimo il neo assessore Gianni Lampis, che ha già dimostrato in 2 tavoli organizzati in Regione, per le azioni del bosco, di tenere in alta considerazione questo progetto e le sue peculiarità”.

“I nuovi finanziamenti”, continua il sindaco Santucciu, “sono stati deliberati dalla Giunta Regionale lo scorso 10 dicembre, per un valore di duecentomila euro circa. Questo farà il paio con l’intervento appena partito, di fatto in linea con gli interventi del 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 e che proseguiranno appunto le iniziative previste nel progetto presentato dal Comune di Marrubiu alla Ras. Queste ultime si snodano in quattro tipologie di intervento: avviamento alto fusto, interventi fitosanitari, taglio del legnatico, sistemazione idraulico forestale e rifacimento delle strade montane”.

“Contiamo”, conclude Santucciu, “di utilizzare anche gli altri contributi che arriveranno per la rivalutazione montana in continuità con Azione Bosco, che si è rivelata, ora lo posso dire a consuntivo, dopo 13 anni di amministrazione, utilissima anche perché il nostro comune, non avendo Forestas ha puntato forte su Azione Bosco, che ha dato risultati anche in termini di occupazione temporanea ma, soprattutto, ha permesso ai marrubiesi di vedere vivo il proprio monte e di usufruire del legnatico che viene portato a casa nel trasporto dalla cooperativa incaricata, previo pagamento con conto/correnti distribuiti all’ufficio protocollo e all’ufficio tributi”.

