Amianto: dalla Regione 2,3 milioni per protezione e decontaminazione

Inoltre, sono stati stanziati 300mila euro per l’attuazione di un programma straordinario per la bonifica dall’amianto nelle condotte a favore di Abbanoa (209mila euro per 2.022 chilometri ancora da bonificare) e dei Consorzi di bonifica della Sardegna Centrale (78mila euro per 750 km) e della Sardegna Meridionale (13mila euro per 124 km).

Due milioni sono state ripartiti tra il Comune di Oristano (94.487 euro), per i lavori di rimozione dell’amianto dal palazzetto dello sport comunale, e, proporzionalmente alla popolazione residente ed al numero dei piani di lavoro presentati alle aziende sanitarie, le Province di Sassari (471.692 euro), di Nuoro (168.491), di Oristano (268.478), del Sud Sardegna (509.549) e la Città metropolitana di Cagliari (487.300), che potranno concedere contributi ai privati per la rimozione di manufatti contenenti amianto.

Fonte: Casteddu On Line

