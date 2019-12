Incivili scatenati a Selargius: “Discarica a cielo aperto tra ruote e buste con carne e ossa”

Un tappeto di rifiuti, bustoni neri che “soffocano” l’erba ai lati della strada comunale 93, l’ex Provinciale subito dopo via Nenni. A pubblicare le foto sui gruppi Fb di Selargius è una residente, Ilaria P. Le immagini non hanno bisogno di chissà quanti commenti: ci sono ruote di automobili, assi di legno e pezzi di televisori. Tutto abbandonato dagli incivili di turno che, forse, hanno approfittato della zona periferica per svuotare i bagagliai delle loro automobili. “Vi risparmio le immagini dei bustoni neri pieni di carne cruda e ossa, lanciati in mezzo alla strada pochi metri più avanti, ma credo bon sia difficile immaginare lo schifo. Complimenti agli incivili. Mancavano solo gli scarti dei macelli, per la felicità dei gabbiani”.

Fonte: Casteddu On Line

