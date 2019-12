Festival Letterario del Monreale, seconda edizione a San Gavino

Sabato 21 dicembre, alle 10.30 , presso l’ Aula consiliare del Comune di San Gavino Monreale si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Festival Letterario del Monreale”. Interverranno la giornalista Alessandra Ghiani , la direttrice artistica del Festival Francesca Spanu , il Sindaco di San Gavino Carlo Tomasi , il Vicesindaco e Assessore ai Grandi eventi Nicola Ennas , oltre ai responsabili delle diverse sezioni a cui farà riferimento il programma: Mariella Pia per la sezione “Infanzia e Ragazzi”, Daniele Mocci e Andrea Pau per i “Fumetti”, Danilo Mallo’ per la “Poesia”, Manuela Ennas per la sezione “Lingua Sarda”. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il nuovo logo della manifestazione.

Fonte: Casteddu On Line

