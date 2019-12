Iglesias, iniziato il 139° Corso per Allievi Carabinieri

Dal 9 dicembre sono iniziate presso la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, le operazioni di incorporamento dei nuovi Allievi Carabinieri che si apprestano così ad iniziare il 139° Corso formativo per Carabinieri effettivi intitolato, quest’anno, alla M.O.V.M. alla memoria del Carabiniere “Fulvio SBARRETTI”, eroe della Resistenza, barbaramente trucidato dai tedeschi il 12 agosto 1944 in Fiesole (FI).

I giovani che durante tutta la settimana verranno incorporati nei ranghi della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias iniziano un percorso che si svilupperà lungo i 10 mesi successivi, sino ad ottobre 2020, durante il quale saranno perfettamente addestrati all’uso delle armi, istruiti sulle norme e sulle leggi da far rispettare e sulle procedure operative che dovranno adottare allorquando saranno impiegati nelle innumerevoli Stazioni presenti su tutto il territorio nazionale.

Le ragazze e i ragazzi, vincitori di concorso, che si apprestano a iniziare il 139° Corso formativo per Carabinieri effettivi, provengono sia direttamente dai civili che dalle differenti componenti della Difesa. Questi ultimi hanno alle spalle già qualche anno come volontari (VFP1 e VFP4) presso vari comandi dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica. Per la prima volta dopo parecchi anni la Scuola Allievi di Iglesias ospiterà oltre 500 Allievi provenienti da varie Regioni d’Italia con una altissima percentuale di personale femminile. Il numero elevato di Allievi che frequenteranno il Corso ha imposto uno sforzo congiunto da parte dei vertici nazionali dell’Arma dei Carabinieri e del Comando della Scuola soprattutto per riaprire un’ulteriore settore della Scuola che era rimasto inattivo negli anni in cui gli arruolamenti, determinati per legge, non erano così alti da impiegare tutti i settori logistici e strutturali della “Caserma Trieste”.

