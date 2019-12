Rubano un drone da “Unieuro”: due pregiudicati arrestati dalla polizia a Quartucciu

I poliziotti hanno subito visionato le immagini delle telecamere del punto commerciale e hanno visto che i due, dopo aver reciso il cavo d’acciaio di sicurezza e rimosso il sistema anti taccheggio, hanno sottratto il drone e una volta usciti lo hanno posizionato all’interno della loro Fiat 600. I due sono stati trovati in possesso degli attrezzi utilizzati per la rimozione dei sistemi di antifurto. Rossi e Spano sono stati quindi arrestati per furto aggravato e sono stati accompagnati presso le loro rispettive abitazioni per essere poi presentati all’udienza direttissima.

Fonte: Casteddu On Line

