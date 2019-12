Cade a terra per folata di vento,è grave

(ANSA) - OLBIA, 16 DIC - Un falegname di 56 anni, Gesuino Poddie, si ricoverato nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, in fin di vita, dopo essere caduto, sabato scorso, a Olbia, in via Umbria. L'artigiano stava trasportando una lastra di legno quando una folata di vento lo ha scaraventato a terra e ha sbattuto la testa. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Olbia, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico, ma le sue condizioni non hanno destato preoccupazione. Nelle ultime ore lo stato di salute dell'uomo è, però, peggiorato tanto da spingere i medici a organizzare il trasferimento a Neurochirurgia, a Nuoro, per potergli prestare le cure necessarie. Sull'episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia.(ANSA).

Fonte: Ansa

