Piano urbanistico di Arzachena: il 18 dicembre la presentazione del preliminare

L’amministrazione comunale di Arzachena ha riavviato la progettazione del piano urbanistico (Puc) e, come previsto dalla nuova legge regionale (N. 1 del 01.02.2019), presenta il documento ai cittadini in via preliminare. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 dicembre, alle 16:00, nell’aula consiliare in piazza Segni. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul sito www.comunearzachena.it e sulla pagina Facebook Amministrazione Comunale di Arzachena.



“Il piano che porteremo in aula il 18 dicembre illustrerà la visione di questa amministrazione per lo sviluppo sostenibile del territorio. Vogliamo coinvolgere i cittadini e spiegare la nostra filosofia improntata a una crescita più omogenea tra costa ed entroterra – dichiara il sindaco Roberto Ragnedda -. Metteremo anche in luce i punti maggiormente coinvolti dai cambiamenti. Come annunciato, la nostra idea di Puc ripensa e ridisegna Arzachena per valorizzare tutte le sue componenti territoriali, paesaggistiche e identitarie, compresi il recupero del patrimonio immobiliare esistente, la riesamina delle vecchie lottizzazioni e uno studio sul corretto sviluppo dei borghi”.



Alla presentazione in aula seguirà il lavoro di redazione di tutti gli allegati da parte dei tecnici, il passaggio in consiglio comunale e la successiva fase di scoping per una prima analisi del documento da parte di Regione, Provincia, Comuni limitrofi ed enti interessati che forniranno osservazioni da accogliere nel piano.

Secondo le previsioni della delegata al Governo del territorio, Claudia Giagoni, il Puc sarà sottoposto alla prima approvazione del consiglio comunale il prossimo anno. “Abbiamo colto l’opportunità introdotta dalla nuova legge regionale e rinnovato completamente l’impianto del precedente studio. Entro il 2020 prevediamo la prima adozione in consiglio comunale. Tra gli interventi previsti ci sono la riqualificazione delle strutture ricettive della fascia costiera, del centro e dell’agro, ma anche la realizzazione di campi da golf. Entrambi accrescono le potenzialità del comparto turistico locale e incontrano le nuove tendenze in atto nel mercato che prediligono destinazioni e offerte di servizi fortemente legati alla cultura, alla natura e allo sport”.

L'articolo Piano urbanistico di Arzachena: il 18 dicembre la presentazione del preliminare proviene da Casteddu On line.