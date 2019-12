Scontro in Comune sul nuovo contratto: annunciate proteste

Contestata ancora l’indennità alla polizia locale. Lettera al sindaco

Dipendenti comunali sul piede di guerra a Oristano per l’applicazione del contratto decentrato. In particolare, sta suscitando malumori, che potrebbero sfociare in clamorose proteste, la scelta politica e dirigenziale di applicare un’indennità per i vigili urbani (che il contratto nazionale genericamente propone da 1 a 10 euro giornaliere) di 4 euro. Una cifra che la maggioranza del resto dei dipendenti ritiene eccessiva, soprattutto in un momento come questo di forte ristrettezza e che di fatto porterebbe via molte risorse, a discapito delle cosiddette “progressioni orizzontali”, previste per gli altri lavoratori.

La vicenda è stata al centro di animate trattative nelle scorse settimane, culminate con la firma dell’accordo da parte di Cisl e Uil. Dissociati, invece, la Cgil e la maggioranza della Rsu, a eccezione dei tre rappresentanti della polizia locale.

Di fatto, quindi, il contratto è valido, ma i dipendenti non ci stanno e minacciano, appunto, nuove forme di protesta.

“Lei signor sindaco”, si legge in una nota inviata dalla Rsu al primo cittadino di Oristano, ANdrea Lutzu “fa spesso riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia che ispira nella sua azione politico-amministrativa. Ma in quale famiglia numerosa con risorse limitate un buon padre di famiglia ad alcuni figli compra l’aragosta e ad altri pane e cipolle?”

“Ecco”, si legge ancora nella lettera, “questo è proprio quello che state facendo con questo contratto”.

Lunedì, 16 dicembre 2019

L'articolo Scontro in Comune sul nuovo contratto: annunciate proteste sembra essere il primo su LinkOristano.it.