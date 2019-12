Continuità territoriale? La Sardegna resta un miraggio per le vacanze di Natale

Continuità territoriale? Ancora non ci siamo. La Sardegna, resta un sogno, un miraggio per i sardi, sopratutto nelle vacanze di Natale. Giorni di inferno questi per chi cerca di prenotare un volto per tornare a casa per le festività dalla Penisola. Ed è sempre la stessa storia, ad oggi con Alitalia non ci sono più voli da Milano per Cagliari nelle date 18, 19, 20, 21, 23 e 24. Per mettere piede nell’Isola con la stessa compagnia restano ancora posti dal 25 in poi.

Da Roma a Cagliari? Date off limits dal 20 al 22, zero posti dal 27 al 30 dicembre nella tratta Cagliari Roma.

Da Alghero alla Capitale? Nessun volo il 26, 27, 29, 30. Milano – Alghero? Niente dal 19 al 23 e dal 26 al 29.

Resistono i voli con le compagnie low cost come Ryanair ovviamente con prezzi maggiorati e orari spesso a dir poco difficili.

Da Olbia per la Penisola e viceversa con Alitalia? Il sistema alla prova del cronista dà errore “siamo spiacenti ma non è stato possibile procedere con l’operazione richiesta. Ti invitiamo a riprovare.”