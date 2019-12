Cagliari, nuovi percorsi di integrazione per i migranti: cosmesi naturale e orto sinergico

“ALOE – Cosmesi e rimedi naturali della tradizione mediterranea” è il nuovo progetto del Centro Italo Arabo Sardegna che intende contribuire al percorso di integrazione e sviluppo di fasce deboli a rischio emarginazione, con particolare riguardo alle comunità di migranti ospiti nel territorio sardo, avendo come obiettivo specifico la realizzazione di un percorso condiviso che sostenga la loro integrazione, in particole delle donne, partendo dalla condivisione di antichi saperi e metodi della tradizione officinale delle due aree, contribuendo alla reciproca comprensione a partire da quei popoli che, storicamente, condividono le stesse radici mediterranee. Il progetto ha ricevuto il contributo della Fondazione di Sardegna.

Fonte: Casteddu On Line

