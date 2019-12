“Pula, un essere umano vive in condizioni disumane a Nora in una tenda al gelo: aiutiamolo, Natale non è solo abbuffate”

di Davide Sessa, Pula

Da qualche giorno gira questa foto. Mostra un essere umano che sta vivendo in condizioni disumane.

Ho provato ad avvicinarlo. È un signore pachistano sulla sessantina. Gli ho offerto del cibo ma lo ha mestamente rifiutato dicendo che aveva tutto.

Ora non è pulese, né italiano, né turista facoltoso ma non possiamo tollerare che viva in quelle condizioni. Da qualche parte nel mondo ci saranno dei figli e una moglie che sono in pena per lui. Mi ha detto che aspetta i documenti per tornare a casa, ma non vi ho creduto. Credo tocchi a noi adesso fare qualcosa perché questo Natale non sia solo, come ogni anno, una festa fatta di abbuffate, ma di condivisione di apertura verso un fratello in difficoltà. Chiedo pubblicamente l’intervento di chi ne ha la possibilità ed il potere, enti laici ed ecclesiastici, le Proloco e tutte le associazioni del territorio sempre pronte a dare una mano a chi ne ha bisogno, di attivarsi.

Mostriamo quando è grande il cuore di Pula!

