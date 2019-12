Decathlon apre a Cagliari: “Quattromila metri quadri a Santa Gilla, manca solo la firma finale”

È stata chiesta a gran voce da tanti sardi, c’è pure chi ha creato dei gruppi ad hoc su Facebook. Decathlon, l’azienda francese specializzata nella vendita di scarpe, pantaloncini e t shirt apre a Cagliari. Dove? Dentro la Città Mercato di Santa Gilla che sta per vivere un importante “passaggio” da Auchan a Conad. Superficie di vendita tra i 3500 e i quattromila metri quadri, probabilmente accanto al nuovo supermercato della ditta col logo dal fiore giallo, che rimpicciolirà l’attuale spazio utilizzato da Auchan. La conferma, in anteprima esclusiva su Casteddu Online, arriva da Michele Orlandi, direttore rete Conad: “Il venti dicembre ci sarà il pronunciamento dell’Antitrust, siamo sicuri che avremo il pieno via libera per lo scambio di insegne a Cagliari”, spiega, e il riferimento è ai “fari” accesi dall’autorità garante della concorrenza e del mercato sulle 147 sovrapposizioni tra le due aziende. Insomma, per Conad l’affare è già bTutto confermato. L’azienda francese famosa per l’abbigliamento sportivo arriva nella Città Mercato vista laguna: “Cagliari è più centrale rispetto a Sestu, sarà accanto al nuovo supermercato Conad”ello che fatto: dopo l’ok dell’Antitrust mancherà solo la firma: “Contiamo di concludere al più presto, l’arrivo di Decatlhon è per noi un motivo di grande orgoglio”. E, casomai ce ne fosse bisogno, la certezza dell’apertura del primo punto vendita nell’Isola viene rimarcato da Orlandi quando, a precisa domanda, risponde che “Conad andrà ad occupare all’incirca 3500 metri quadri a Santa Gilla” e accanto “ci sarà lo spazio per Decathlon, come ci auguriamo”. Smentita sul nascere, quindi, la “voce” che circola da giorni dentro la galleria commerciale con vista laguna e che vedrebbe Decatlhon andare ad occupare i metri quadri, al primo piano, attualmente gestiti da Trony, che a sua volta andrebbe accanto alle nuove corsie marchizzate Conad.

E l’ipotesi Sestu? Per Orlandi “Decathlon avrà valutato che il nome di Cagliari è più importante”. Insomma: salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto, possibili nel mondo degli affari tra privati, il 2020 vedrà l’entrata in scena dell’azienda fondata da Michel Leclercq nel 1976.

