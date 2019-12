Qualità della vita in Italia, Cagliari vola al 20esimo posto: “Bene la sicurezza, preoccupa la disoccupazione”. Tra le prime a dare la notizia Francesca Ghirra: “Confortanti i dati sulla sicurezza a Cagliari, ma siamo 86eimi in Italia per il tasso di disoccupazione e sono preoccupanti i dati sulla natalità che ci vedono in 102esima posizione”: Secondo il Sole 24 Ore però. di fatto non esiste una emergenza sicurezza nel capoluogo sardo. “Nel 2019 #Cagliari sale al 20° nella classifica di Il Sole 24 ORE

(44° nel 2018, 55° nel 2017).

6 i settori su cui sono state valutate le 107 provincie italiane:

– ricchezza e consumi (53° posto nel 2019 contro il 70° del 2018);

– ambiente e servizi (9° posto nel 2019 contro il 7° del 2018);

– giustizia e sicurezza (45° posto nel 2019 contro il 84° del 2018);

– affari e lavoro (61° posto nel 2019 contro il 50° del 2018);

– demografia e società(57° posto nel 2019 contro il 63° del 2018);

– cultura e tempo libero(9° posto nel 2019 contro il 6° del 2018).

Sempre ottima l’offerta del trasporto pubblico locale che ci vede al 6° posto e all’11° per utilizzo di mezzi pubblici.

Confortanti anche i dati sulla sicurezza, che vedono Cagliari 27a per indice di criminalità, e abbastanza buoni i dati sulla cultura (21° posto per librerie, 24° per biblioteche, 28° per mostre, 40° per sale cinematografiche e offerta di concerti).

Due dati sono preoccupanti:

– nonostante siamo al 16° posto per differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile, occupiamo l’86° posto per tasso di disoccupazione (16,3%), l’84° per disoccupazione giovanile (33,6%) e il 70° per inattività;

– occupiamo, poi, il 1° posto per tasso di mortalità e il 102° per tasso di natalità.

Possiamo consolarci sapendo che siamo al 2° posto per speranza di vita alla nascita (84,3 anni)”.

Fonte: Casteddu On Line