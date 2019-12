Via della Pineta, schianto tra auto e scooter: ragazzino minorenne in ospedale

Incidente stradale questa mattina in via della Pineta.

Un autovettura ed un motociclo condotti rispettivamente da un 56enne e da un giovane minorenne, nel percorrere la via della Pineta si apprestavano alla svolta a destra nella piazza Maxia e, per cause in via di accertamento si scontravano lateralmente. Ad avere la peggio è stato il conducente minorenne del motociclo soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato con assegnato codice giallo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Marino.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia municipal

