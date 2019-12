Quale sarà quest’anno il presepe più bello?

Torna il concorso promosso dal Centro per l’Autonomia di Oristano



Gli operatori e gli utenti del Centro per l’Autonomia di Oristano, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di Oristano, promuovono la XVIII edizione della manifestazione natalizia Sulla via dei Re Magi.

La finalità della manifestazione è quella di favorire l’inclusione sociale e il reinserimento sul territorio delle persone con disagio psichico, attraverso la promozione di relazioni e la condivisione dei presepi realizzati.

Il concorso sarà inaugurato domani alle 15, nei locali del Centro per l’Autonomia (ex Scuole Medie), in Via Martiri del Congo a Silì .

Come ogni anno si mira a coinvolgere la collettività in un evento che, attraverso il motivo conduttore del Natale, abbatta i muri del pregiudizio. alla rassegna sono invitati a concorrere singoli, gruppi, associazioni, enti pubblici, aziende, che potranno allestire un presepe nelle forme e nei modi più diversi, senza alcun limite stilistico ed espressivo, favorendo lo scambio di esperienze, il dialogo e l’integrazione.

Per partecipare è sufficiente pubblicare le foto del proprio presepe sulla pagina Facebook del Centro per l’Autonomia di Oristano, specificando il titolo dato al presepe, il luogo in cui si trova, nome dei realizzatori ed eventualmente il nome di chi lo presenta.

I presepi pubblicati saranno visitati dagli utenti del Centro per l’Autonomia il 27 e il 28 dicembre 2019 e il 3 e il 4 gennaio 2020. Secondo criteri di valutazione univoca, saranno gli utenti stessi a decretare il presepe vincitore.

Agli autori del lavoro vincente sarà consegnato un premio simbolico –una coppa che si sposta per la Sardegna da 18 anni, passando da vincitore a vincitore –nel corso della cerimonia finale che si terrà l’8 gennaio 2020, alle 10, nella sala Teatro della Parrocchia dei Cappuccini a Oristano. Durante l’evento, sarà presentato il calendario del centro per l’Autonomia, con le fotografie di Gianfranco Mura. Sarà testimonial della giornata il gruppo musicale Janas.

Come ogni anno, saranno anche conferiti premi speciali, come il premio della critica, quello per l’originalità, l’amicizia e tanti altri. Non sarà considerato il numero dei mi piace ricevuti ai fini della valutazione del vincitore, tuttavia il presepe più social riceverà anch’esso un premio speciale. In tutti i casi, nello spirito della rassegna, ogni partecipante sarà considerato vincitore.