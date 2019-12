Albero pericolante in mezzo alla strada, intervento dei vigili del fuoco a Elmas

Elmas, messa in sicurezza di un albero pericolante che si è sradicato sulla via Sulcitana.

Da richiesta pervenuta alla sala operativa del 115 una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 8:30 per la messa in sicurezza di un albero pericolante che si è sradicato nella via Sulcitana, strada che collega Elmas e Assemini.

Gli operatori hanno provveduto al taglio per liberare la sede stradale e mettere in sicurezza l’area.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di messa in sicurezza.

Sul posto gli Agenti della Polizia Locale del comune di Elmas per la viabilità.

Fonte: Casteddu On Line