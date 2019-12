Superpan: tutti vincitori nella bella gara di solidarietà

La gara benefica si è svolta nel periodo tra il 16 settembre e il 10 novembre, a tutti i clienti loro veniva consegnato alle casse del Superpan di Via Dublino un gettone, che dovevano poi imbucare in una delle tre grandi teche posizionate all’uscita del punto vendita e abbinate alle associazioni coinvolte.

Tre le associazioni di volontari con le quali l’azienda ha deciso di collaborare: la cooperativa Clare Onlus, che gestisce una residenza diurna per disabili e malati di demenza o Alzheimer; il Centro Antiviolenza Donna Eleonora, punto di riferimento per le donne vittime di violenza ed Effetto Palla Onlus, struttura veterinaria che si occupa di cura e assistenza ai randagi.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.